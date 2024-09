Росина Чолеева: Все повече внимание се обръща на киберсигурността у нас

© У нас все повече внимание се обръща на киберсигурността. Технологиите се развиват, светът се дигитализира и е необходимо да имаме такива специалисти. Самата Европейска комисия е поставила цел, която към момента не се изпълнява – да увеличи за шест години броя на IT специалистите от 9 до 20 милиона. Това каза Росина Чолеева – професионалист с над 20 години опит в областта на вътрешния, външния и IT одит, ръководител на звеното за вътрешен одит на Сметна палата на Република България от 2017 г., в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова. Тя е и председател на ISACA Sofia и организатор на Международна конференция на тема "Жените, ръководещи технологиите – българският принос в киберсигурността".



Конференцията събира българки от цял свят, които са специалисти по киберпрестъпления и етично хакерство. Те се събират на 27 септември, за да споделят своя опит и знания. Събитието ще се проведе от 9:00 часа в Event Space 2020 и е отворено за всички. "Колкото повече хора могат да се докоснат, толкова по-добре, защото това се случва веднъж", заяви организаторът на събитието.



По думите ѝ много български жени на лидерски позиции има какво да кажат и да представят в областта на киберсигурността. "Те не само ще разкажат истории, но ще донесат тенденции и новости. Всяка една от участничките в конференцията е получавала награди в различни области. Основният ни лектор – Ева Бен, миналата седмица получи наградата "Киберсигурност – Жена на годината в света".



Тя е българка и е мениджър на т.нар. Red Team в Microsoft – това са хакери, които търсят уязвимостите в продукта и начини да затворят тези уязвимости. Другият основен лектор е в работните групи на Европейската асоциация по киберсигурност, които пишат политиките в области "Облачност" и "Киберсигурност на предприятията", обясни Росина Чолеева.



Сред темите на конференцията са и тенденциите в развитието на изкуствения интелект и заплахите. "Изкуственият интелект може да даде защитите от една кибератака, но може да се ползва и за да се навреди. Много е тънка границата, зависи кой го обучава и какво иска да постигне. Всичко е морал и етика", допълни Росина Чолеева.



В Асоциацията за одит и контрол на информационни системи ISACA членуват всякакви специалисти в областта на одита, контрола, IT риск мениджъри, управляващи IT процеси, специалисти по сигурност и киберсигурност. "При нас се включват всякакви специалисти, както по вертикала – от студенти до професори, така и по хоризонтала, защото обхващаме не само контрола, но и оперативната дейност, управление, мениджърски позиции. Самата организация е признание, тя има над 170 000 члена по цял свят и над 220 местни организации, които управляват това знание и предоставят възможности на членовете си в съответната държава", обясни председателят на ISACA София.



Асоциацията помага и на студенти и ученици с интерес към технологиите. "Всички ученици и студенти имат възможност да се включат безплатно като членове в Асоциацията. В самата Асоциация има организация на студенти, чрез която те могат да си контактуват и да се подпомагат взаимно благодарение на платформата", обясни Чолеева.