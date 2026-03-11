Централната избирателна комисия изпълнява задълженията си, когато Народното събрание реши да я изслуша, заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева."В крайна сметка, когато Народното събрание реши, че трябва да бъде изслушан един орган, ние сме длъжни да се отзовем“, каза тя по повод изслушването на комисията в парламента.По думите ѝ подготовката за изборите върви по график. "Добре се движим със сроковете. Нормално, преди изтичане на сроковете се приемат съответните решения“, обясни Матева. Тя уточни, че предстои да бъде обявена изпълнителната обществена поръчка за машинното гласуванея, предаде bTV."Тези машини ще бъдат предоставени на Министерството на електронното управление, Института по метрология и стандартизация, за удостоверяване на съответствието, така както се прави преди всеки избор“, каза още тя. Според нея подготовката на изборния процес върви нормално и в срок.Матева коментира и твърденията за изтеклия гаранционен срок на машините за гласуване. По думите ѝ това не е проблем за функционирането им."Разбира се, че не е проблем. Много пъти съм казвала и пак ще кажа. Гаранционният срок на един уред, който се закупува – например компютър – е срокът, в който доставчикът поправя или отремонтира съответния уред за своя сметка“, заяви тя.Заместник-председателят на ЦИК припомни, че гаранцията на машините е три години и е изтекла, тъй като те са закупени през 2021 г."Гаранционният срок на всички машини е изтекъл, защото той е три години. Това не означава, че те не могат да работят, защото ние не спираме да ползваме компютри, телефони, телевизори и всякаква друга техника след като изтече гаранционният срок“, посочи Матева.Тя добави, че машините са собственост на държавата. "Вече държавата носи отговорност, ако някоя е повредена, да я отремонтира за своя сметка.“По думите ѝ машините продължават да се съхраняват в нает склад, тъй като държавата не е осигурила собствено помещение."Пет години държавата не можа, различни правителства, да намери помещение, което да отговаря на изискванията, за да бъдат поставени машините в държавен склад“, каза Матева.Тя допълни, че ако беше предоставен терен, за това време е можело да бъде изграден склад и да се спестят средства. "В момента се плаща наем“, подчерта тя.Заместник-председателят на ЦИК обясни и как се осигурява сигурността при подготовката на машините за изборите. "Достъп имат само лица, които предварително са проверени от Министерството на вътрешните работи и ДАНС и се допускат само с разрешение на Централната избирателна комисия. Складът непрекъснато, денонощно се охранява от Министерството на вътрешните работи.“Матева съобщи, че комисията вече е одобрила изборната книга, като са направени малки промени с цел да се намалят грешките при попълването му."Леко разместихме някои от колоните и графите. Например на местата, на които ще се попълват действителните гласове за партии и коалиции, поредният номер в бюлетината ще бъде изписан така, както е изписан в бюлетината“, обясни тя.По думите ѝ промени са направени и в организацията на изборните материали. "Констатирахме, че общинските администрации са предоставили по два бели чувала на предходните избори. Сега определихме, че за изборните книжа ще бъде бял, а за останалите материали – черен, за да не допускат грешки секционните избирателни комисии.“Матева коментира и решението на Конституционен съд на България за частично касиране на предишните избори. Според нея основната причина е била липсата на бюлетини в няколко секции."За тези седем, за които не се намериха бюлетините в чувалите, Конституционният съд прие, че резултатът за тези партии и коалиции е 0. И всъщност това е основната причина за това разместване“, обясни тя.По думите ѝ комисията е анализирала решението на съда и предприема мерки за намаляване на грешките. "Всички решения на ЦИК в момента се приемат така, че да се минимализират грешките.“Матева коментира и информацията за среща, свикана от Борислав Сарафов, между институции, свързана с организацията на изборите. "Не сме разбрали за такава среща, не сме поканени. Сега от Вас разбирам“, каза тя.Заместник-председателят на ЦИК посочи още, че комисията е подавала сигнали до прокуратурата след предишни избори."Ние сме длъжни след всеки избор да подаваме сигнали за гласували в нарушение на изборните правила, но освен това сме подали сигнали и за онези секционни комисии, за които според нас от видеонаблюдението има данни за престъпление“, заяви тя.По думите ѝ част от образуваните производства впоследствие са били спрени.