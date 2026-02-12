Сподели close
В момента парламентарните групи се запознават с мотивите на президента, след което има тридневен срок да бъде разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото. Аз намирам основание в аргументите на г-жа Йотова. Това заяви депутатът от ГЕРБ и председател на парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество Росица Кирова по отношение на наложеното вето върху промените в Изборния кодекс от президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

Кирова посочи, че Конституцията на България предвижда предоставяне на възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес.

"Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин", добави депутатът.

Кирова посочи, че избирателната активност е ниска.

"Трябва да се направи всичко възможно колкото може повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват", посочи тя.