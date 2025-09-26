Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
Автор: Десислава Томева 08:41Коментари (0)50
©
България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация и подкрепя приоритетите, свързани с реформите, гарантиращи целите на Организацията за мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата му с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Двамата разговаряха в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Изразихме нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, които отдалечават отделните държави от постигането именно на тези цели, но и оптимизъм, че има много възможности, в това число чрез науката и технологиите, да се постигнат тези цели, добави Желязков.

От своя страна генералния секретар на ООН Антонио Гутериш бладодари за подкрепата за реформите и поздрави България по случай отбелязването на 70-ата годишнина от членството на страната ни в Организацията на обединените нации. Ролята на България в европейския контекст, като страна от Черноморския район и предизвикателствата от това също бяха тема на разговора между Желязков и Гутериш.

В хода на срещата министър-председателят Росен Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.

Още по темата: общо новини по темата: 6
26.09.2025 Георг Георгиев предупреди пред ООН: Противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели
25.09.2025 Росен Желязков се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей
25.09.2025 "Цели три много зловещи събития": Тръмп иска Гутериш да разследва инцидентите по време на посещението му сградата на ООН
24.09.2025 Полицията в Ню Йорк спря и Ердоган заради кортежа на Тръмп
24.09.2025 Сирийският джихадист, превърнал се в президент: Речта на Ал Шараа пред ООН се превърна в исторически момент
23.09.2025 Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Зима 2024/2025 г.
Първа лига сезон 2025/26
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: