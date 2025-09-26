ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
От своя страна генералния секретар на ООН Антонио Гутериш бладодари за подкрепата за реформите и поздрави България по случай отбелязването на 70-ата годишнина от членството на страната ни в Организацията на обединените нации. Ролята на България в европейския контекст, като страна от Черноморския район и предизвикателствата от това също бяха тема на разговора между Желязков и Гутериш.
В хода на срещата министър-председателят Росен Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.
