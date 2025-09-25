Новини
Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов
Автор: Вилислава Ветренска 20:43Коментари (0)61
© NOVA
Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета по повод водната криза. Премиерът е в Ню Йорк за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН. 

Желязков заяви, че още преди да започне работа Националния борд по водите е казал на министрите, че няма смисъл да се търсят виновници за кризата. Той обясни, че към момента се работи по няколко сондажа.

Допълни, че се наблюдават много райони, в които има проблем с водата, сред които Плевен и Брезник. По негови думи Бордът е инструмент, а не решение, то е в целенасочените действия.

