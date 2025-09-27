ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков: За мен волейболистите ни вече са шампиони
"Една огромна благодарност към нашия националния отбор. Към това, че те заслужиха да са шампиони, защото за мен вече са шампиони. За радостта, с която ни дариха. С емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхното умение, за тяхната младост", коментира той.
По думите му с такива млади хора България има бъдеще. "От нас остава само да ги подкрепяме и да им благодарим за това, че в този момент отново карат българите да сме заедно. Заедно в емоцията, заедно в усещането за победа", каза още Желязков.
