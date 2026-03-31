Росен Желязков, заедно с кандидати за народни представители, областния координатор Андрей Новаков, регионалния координатор Атанас Камбитов и кмета на Кресна Николай Георгиев, посетиха изграждането на обходния път на Кресна.
На място те се запознаха с напредъка по един от най-важните инфраструктурни обекти в региона, който трябва да напълно готов до средата на 2028 г. и би съкратил времето за преминаване през дефилето наполовина. Изграждането на обходния път е от ключово значение както за жителите на Кресна и област Благоевград, така и за всички пътуващи по направлението към и от Гърция. След разпореждане на Росен Желязков от ноември 2025 година, проектът е изменен, за да може в зоните за отдих да се извършва и търговия, което е основния поминък на хората в Кресна.
Обходът на Кресна е проект с реално значение за гражданите, бизнеса, туризма и безопасността на движение. Той ще облекчи трафика, ще намали натоварването в населеното място и ще подобри свързаността на Югозападна България.
"Обходът на Кресна е ясен пример какво означава държавата да работи с воля, отговорност и последователност. Хората искат резултати, а не оправдания.“, заяви Росен Желязков.
"Точно това правим ние – работим за това важните проекти да бъдат реализирани качествено и на време. Само така се гарантират по-добра свързаност, по-голяма безопасност и реално развитие за региона и за България.“, допълни още той.
Развитието на модерна инфраструктура остава основен приоритет, защото то има пряко значение за икономиката, инвестициите, нормалното движение и качеството на живот на хората в региона.
