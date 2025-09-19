Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да минава токът на политическото напрежение
Автор: Николай Парашкевов 12:36Коментари (0)80
© Булфото (архив)
Премиерът Росен Желязков говори по актуални теми, след като присъства на учение на "Гранична полиция" в Созопол.

"Искам да благодаря на "Гранична полиция'" за демонстрацията. Бяха показани всички елементи от дейността на полицията - опазване на границата, пресичане на престъпност и контрабанда. Всичко, което видяхме, е ежедневие за "Гранична полиция", започна Росен Желязков.

"Вчера се видя, че правителството получи ново доверие. Вижда се ,че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители. Искам да благодаря на ГЕРБ, лидера на ГЕРБ, ИТН, БСП-ОЛ и ДПС-НН за подкрепата. Имаме усещането за стабилност от мнозинството на българския парламент", каза премиерът за вчерашния вот на недоверие.

"Не мисля, че правителството е тази жица, през която трябва да минава токът на политическото напрежение. Гласуването вчера даде отговор на въпроса има ли доверие в кабинета или не", каза още Желязков.

"Не чухме по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от политиците в България. Разбрахме, че като че ли политическата класа търси решение на политическите въпроси не в парламента, а на улицата. Правосъдие трябва да се раздава не в съдебната зала, а някъде другаде, че институциите не си взаимодействат - това чухме, но картината е друга. Имаме нужда от стабилност, за да адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин освен да спазваме законите, за да имаме необходимата платформа за икономическо развитие и посрещането на всички потребности на обществото", каза още Желязков.

"Не мога да знам по какъв начин комуникират министрите с представители на парламентарните групи от парламента, а и не виждам проблем министрите да говорят, с която и да е от парламентарните групи, независимо дали е от управляващата коалиция или опозицията", отговори министър-председателят на въпрос дали министрите от кабинета се отчитат на Делян Пеевски.

"Бяхме направили предложение за Деньо Денев. Президентът преди два или три дни отговори през главния си секретар, че не съгласува тази кандидатура", каза той по темата с позицията на шеф на ДАНС.

Още по темата: общо новини по темата: 1088
19.09.2025 »
19.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
предишна страница [ 1/182 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
09:53 / 17.09.2025
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
11:09 / 17.09.2025
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
10:22 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
11:40 / 18.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Колективната отбрана на Европа
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: