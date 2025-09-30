ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше добре координирана и безопасна
Той изрази благодарност към всички институции, участвали в усилията, и заяви, че това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда.
"За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена", заяви още той
Министър-председателят коментира и обвиненията за корупция и случаят със задържаните служителите на "Автомобилна администрация": "Общественото възприятие за корупция надвишава реалните нива на корупция в страната".
По думите му има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. "Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Отдавна говорим за един контролен орган за пътищата и е крайно време това да се случи. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут", каза той.
Желязков похвали волейболния ни отбор за емоцията: "Изключителен успех. Аз не помня от 1994 година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. И всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия и борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но този отбор — потенциалът, младостта — дават гаранция за успеха напред."
