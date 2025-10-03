Росен Желязков: Новите два самолета F-16 пристигат скоро в България 

© Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент в България. Това заяви днес по време на блицконтроа премиерът Росен Желязков.



"Ангажиментът на Lockheed Martin е до края на годината да бъдат доставени и останалите четири самолета", допълни Желязков.



Той обясни, че бойните дежурства на самолетите са предвидени да започнат от средата на 2026 година, допълвайки, че в момента са започнали обучения на пилотите, като до този момент са обучени шест, а други 15 са в процес на подготовка.



"Фокус" припомня, че първите два изтребителя пристигнаха през април и юни, а до края на тази година се очаква да имаме общо осем.