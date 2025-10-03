Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Росен Желязков: Новите два самолета F-16 пристигат скоро в България 
Автор: Елиза Дечева 12:01Коментари (0)52
©
Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент в България. Това заяви днес по време на блицконтроа премиерът Росен Желязков

"Ангажиментът на Lockheed Martin е до края на годината да бъдат доставени и останалите четири самолета", допълни Желязков. 

Той обясни, че бойните дежурства на самолетите са предвидени да започнат от средата на 2026 година, допълвайки, че в момента са започнали обучения на пилотите, като до този момент са обучени шест, а други 15 са в процес на подготовка. 

"Фокус" припомня, че първите два изтребителя пристигнаха през април и юни, а до края на тази година се очаква да имаме общо осем.

Още по темата: общо новини по темата: 80
29.09.2025 Атанас Запрянов: Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
09.08.2025 Военното министерство няма точен график кога ще пристигнат останалите шест F-16 у нас
02.07.2025 Запрянов: Наземното оборудване в "Граф Игнатиево" трябва да бъде монтирано до края на годината
02.07.2025 Радев: Скоро няма да имаме пилоти за F-16
25.06.2025 Радев: Необходимо е ускоряване на подготовката на летателния състав на изтребителите F-16
09.06.2025 До края на годината България ще има осем изтребителя F-16
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Закупуване на самолети F-16
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бури и градушки 2025 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: