|Росен Желязков: Не става въпрос за ограничаване свободата на словото
"Аз не останах с усещането, че става въпрос за ограничаване на свободата на словото, а за разкриване на данни от личния живот на всеки български гражданин", посочи Желязков.
Той поясни, че българската конституция казва, че личният живот на всеки е неприкосновен и трябва да се пази, а държавата трябва да създава условия това да се спазва по всякакъв начин.
"По какъв начин тези конституционни текстове се интерпретират от законодателството е въпрос, който се разглежда от НС и мястото му на обсъждане е там. Ние всички сме свидетели, че в момента през всички източници на информация и дезинформация, още повече и с инженеринга на изкуствения интелект, всеки гражданин е застрашен. А той трябва да чувства закрила. И НС трябва да пази тези конституционни права на гражданите", добави премиерът.
Въпреки това, според Желязков, по този въпрос трябва тепърва са се водят разговори, защото това е разбирането за демокрация.
