Макар че правителството да изглежда политическо, то се държеше като програмно правителство. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков в началото на последното редовно заседание на Министерски съвет за 2025 г, предаде репортер на ФОКУС.

"Бих казал, че това е една динамична, сложна, важна година от геополотически, европейски, национален дневен ред", добави той.

По думите на премиера правителството беше създадено трудно в сложна коалиция, но във висока степен на консенсус и висока степен на доверие между партньорите.

Той благодари за подкрепата през годината на партньорите.