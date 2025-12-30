Росен Желязков в началото на последното редовно заседание на Министерски съвет за 2025 г, предаде репортер на ФОКУС.
"Бих казал, че това е една динамична, сложна, важна година от геополотически, европейски, национален дневен ред", добави той.
По думите на премиера правителството беше създадено трудно в сложна коалиция, но във висока степен на консенсус и висока степен на доверие между партньорите.
Той благодари за подкрепата през годината на партньорите.
