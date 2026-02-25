Росен Желязков пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
Документите на коалицията бяха внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) от народните представители Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.
"Внесохме 9999 подписа. Това е една малка част от 43-те хиляди, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с г-н Добрев“, пошегува се Желязков и заяви, че коалицията отново и за поред път ще се яви на предсрочните избори в този формат.
"Влизаме със спокойствие и самочувствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали. И със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна и за българската икономика, и за българските финанси, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени, както ги начертахме още през януари миналата година", каза той.
"Направих каквото можах, който може - да направи повече, цитира Желязков "консулите в Древен Рим".
Ветото на президента Илияна Йотова върху промените в ИК
"Това са промени, които през годините винаги са били на вниманието на политиците - тогава, когато изборите ни заварват и няма сигурността, че правителството ще изкара пълен мандат, няма как да очакваме изборното законодателство да не търпи промени", каза той и заяви, че е било предсказуемо гласуването на ПП - ДБ с "ДПС - Ново Начало".
Бившият премиер коментира и работата на служебното правителство.
"Всяко служебно правителство по Конституция е техническо правителство - то се ползва с легитимност, която произтича от правомощията на президента, но пък няма политическа легитимност. И хляба и ножа е в служебното правителство, и хляба и ножа политически е в ПП -ДБ. Отговорността също е в техните ръце", каза той.
По отношение на решението на служебното правителство да смени всички 28 областни управители Желязков заяви:
"Голяма част от тези областни управители бяха договаряни още по време на сглобката. Аз докато бях премиер правителството направи една смяна на областен управител", каза той.
От своя страна Делян Добрев заяви, че ако някога реши да напусне политика, ще го съобщи лично.
