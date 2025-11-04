Росен Желязков: България е готова за бъдещото си

© Нашата цел не е присъединяването към еврозоната, а да станем част от нея. България стои на прага на важен исторически момент. Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България. Това каза премиерът Росен Желязков при откриването на Конференцията "България на прага на еврозоната“



"Този път не беше лесен и не беше кратък. След 2018 г. беше даден значителен тласък България да се присъедини. Страната ни е по-добро място за живеене и бизнес, благодарение на този процес", допълни министър-председателят.



България е подготвена във всяка една посока. Имаше и хора, които внасяха спекулативни внушения, дори страх. Надавам се, българите да се успокоят.



"Аз съм уверен, че на 1 януари 2026 България ще посрещне новата валута като цялост", каза още Желязков.



"България е готова за бъдещото си", заключи премиерът.



Очаквайте подробности!