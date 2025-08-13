Новини
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ситуация. Ние не се занимаваме със сплетни
Автор: Самуил Иванов 10:37Коментари (0)57
© Булфото
Ще продължим с обичайната работа. Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. В контекста на нашето начало не бих искал да влизам по никакъв начин в политическа полемика или в реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни. 

Това правителство, в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, в момента си е поставило определени амбициозни цели, но те не са цели за правителството - те са цели за повишаване на жизнения стандарт на българите не гледайки в нашия политически пъп, а много отвъд хоризонта на това управление и неговият мандат.

Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет. 

"Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашия поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни", категоричен бе министър-председателят. 

Премиерът индикира и за липсата на качествен междуинституционален диалог. Той коментира ситуацията с назначенията на висшите ешелони на репресивните органи у нас, както и на дипломатическия ни корпус. Думите му бяха насочени към президентството, което издава указите за тези назначения след предложение на Министерския съвет. 

"Наблюдаваме нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите така, както е преписан в смисъла и духа на Българската конституция. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и законите, не просто е дебалансиран, а парализиран", заяви премиерът.

И допълни: "Парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс, но считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничество - такова, каквото е предписано в Българската конституция". 

Министър-председателят каза, че кабинетът очаква новия политически сезон. Той каза, че правителството е готово за предстоящите "политически битки" от есента.


