Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
По думите му, необоснованото поскъпване само по себе си не е пряко в правомощията на КЗК. Контролът върху цените и санкциите за спекула са задача основно на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.
Ролята на КЗК започва тогава, когато има съмнения, че повишението е резултат от забранени споразумения и картели, добави той пред NOVA.
Затова още преди въвеждането на еврото регулаторите са координирали действията си. Информацията се обменя ежедневно – когато КЗК установи индикации за необосновано поскъпване без данни за картел, сигналите се препращат към НАП и КЗП. В обратния случай – при съмнение за договорки между търговци – проверките се поемат от антимонополния орган.
Секторните анализи на КЗК, започнали още през лятото, разкриват структурни проблеми в селското стопанство, особено при млякото и млечните продукти - 25% спад на производството за четири години и 45% ръст на вноса. Според Карадимов това води до неравнопоставени договорни отношения между производители и големи търговски вериги.
Особено притеснителна е практиката производителят да предоставя т.нар. "отстъпки“ към веригите - формално договорени, но реално наложени от по-силната страна. Именно тук КЗК вижда нелоялна търговска практика, която в дългосрочен план вреди и на производителите, и на потребителите.
Според КЗК в момента секторът на храните в големите търговски вериги е относително стабилен, благодарение на промоции и замразени цени. По-различна е ситуацията при лекарствата, където анализът продължава. Комисията вече е поискала подробна информация от стотици аптеки за движението на цените през последните месеци, а при липса на данни за картел сигналите ще бъдат предадени на НАП.
Предвид сериозната обществена вреда и тежките социални последствия, до които подобни нарушения биха могли да доведат, след получаване на сигнала Комисията започна предварително проучване.
Сериозно разследване тече и за възможен картел при доставките на болнична храна. По сигнал на народен представител са проверени обществени поръчки и договори, като по думите на Карадимов има косвени доказателства за разпределение на пазари между няколко фирми. Проверките включват изземване на техника и документация, а случаят се определя като с висока социална значимост.
Вниманието на регулаторите е насочено и към надценките при минералната вода, където са отчетени увеличения до 135% при определени продукти. КЗК вече проверява традиционната търговия – малките магазини, при които често доставчикът е в по-силна позиция и едностранно променя цените.
Общият извод на комисията е, че ценовият натиск се движи по цялата верига – от производството до крайния търговец. Когато няма данни за забранени споразумения, информацията ще бъде използвана от НАП за проверки по линия на данъци и спекула.
Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки и предстоящите доклади на регулаторите.
