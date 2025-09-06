ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родственик на Райна Княгиня: Да ходиш за трюфели може да бъде много добро хоби, което може да ти изкара 20 000 лева
На Стефан помага кучето Дари, която е специална порода - лагото романьоло. Тя е обучена да намира черен и бял трюфел във всякакви условия.
“България е един от най-големите износители на черен трюфел в Западна Европа", обясни прапраправнукът на Райна Княгиня пред NOVA.
“Трюфелите са около 1% от БВП на страната, което се равнява на 90 млн. евро. Но този сектор е в сивата част от икономиката и никога не се знае със сигурност. Най-вероятно сумата е по-голяма", коментира Стефан.
По думите му конкуренцията между търсачите е доста голяма.
“В България има около 10-12 хиляди активни трюфелджии. Заради това в най-лошите случаи се стига понякога до отровени кучета, потрошени коли и кучета".
Стефан споделя, че го е страх и винаги има риск, но се опитва да контролира нещата, за да не се стига до ексцесии. Затова ходи на лов за трюфели през нощта, когато няма никого.
“Имал съм случаи приблизително 3 часа да вадя трюфел, защото, ако се счупи, стойността му пада повече от 20 пъти", разказва той.
Най-големият бял трюфел, който е вадил, е 470 грама. Бил е в един много сериозен дъжд и е успял да го извади на третия час. На българския пазар този трюфел не би изкарал много пари, но в Холандия и Швейцария може да достигне до 10 000 франка, което се равнява на над 20 000 лева.
Ироничното е, че не яде черен трюфел. Само бял.
За родствената си връзка с Райна Княгиня разказва, че освен гордост, чувства и отговорност.
“Като представител на рода съм длъжен да се държа на ниво и да не си позволявам много неща, които другите могат. Опитвам се да бъда готин човек и да помагам на другите. Или поне да не им преча", споделя Стефан.
“Най-вероятно след някоя друга година ще трябва да си намеря обикновена работа. Скоро ще завърша магистратура и не е оферта да ходя из горите. Но да ходиш за трюфели може да бъде много добро хоби", коментира той.
