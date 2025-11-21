ЗАРЕЖДАНЕ...
Родов терапевт обясни защо младите нямат мотивация да се женят
© Фокус
Част от причините според нея в съвременния дигитален свят да има 100 милиона повече необвързани млади хора, отколкото преди 10 години, е страхът от отхвърляне и бягството от отговорност. "Младият човек се чувства изкуствено защитен и по всяко едно време може да прекрати комуникацията и да избере да си остане сам.“ Друга причина според госта е нарушеният модел от родителите, като младите хора все по-трудно приемат идеята да сключат брак, защото се страхуват, че ще повторят нещастния брак на родителите си. "И това е травмата, която днес младите хора отработват неженейки се, тъй като те нямат тази мотивация. Но неженейки се двама млади хора, те не сродяват родовете си,“ посочи родовият терапевт и обясни, че брачната линия, бракът сродява двата рода на мъжа и на жената.
"Само чрез брака жената символично излиза от бащиния си род и преминава, приобщава се в мъжовия род. Тя се влива, влива своя род в рода на мъжа си чисто ритуално и символично. Младите бягат от тази отговорност и така не могат да влязат в истински взаимоотношения, а бракът е най-силният енергиен източник за децата. И винаги, когато искаш да ти е по-лесно, това си има своите последствия, които биват поети от децата и потомците ни.“ Според Заберска традициите са изключително важни, защото са терапевтични и дават правилния модел.
По думите й в миналото мъжът е бил център на света, жената е била център на семейството. "Тя внася топлината, уюта, любовта, грижата към децата. И тя поддържа именно образа на бащата, той да бъде уважаван. Нейна е задачата да се грижи за неговото неопетнено име, да пази честта. И независимо от еднакво важните роли в семейството, мъжът е този, който е казвал какво ще се случи, защото негова е била по-голямата отговорност.“
Днес това, че нашето общество е твърде феминизирано се дължи на факта, че животът е станал твърде лесен. Жените имат все по-големи изисквания, но за съжаление мъжете не успяват да прескочат тази все по-висока летва. "Изходът от това е мъжете да осъзнаят, че ще станат по-силни, когато започнат да поемат отговорности. Да разберат, че на 25 вече са пораснали. Че няма нищо лошо във вършенето на домакинската работа. Също така да се завършат образованието и да си припомнят как са поемали отговорности техните бащи и дядовци, техните предци в този толкова трудни за България години. Вероятно така биха могли да станат по-желани партньори,“ посъветва тя, а към жените отправи послание да бъдат по-женствени, тъй като женствеността се дължи на женското самочувствие и на усещането, че сме пълноценни жени. "Ето тук младите хора трябва да намерят баланса в ролите си да са еднакво отдаващи и получаващи.“
Още от категорията
/
Благовест Върбаков за Деня на християнското семейство: Всеки празник е повод да се вгледаме в себе си
12:07
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:33
Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж, но правата ви за връщане остават
20.11
Специалист: Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят
20.11
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
20.11
Д-р Стефан Иванов каза как 149 СУ "Иван Хаджийски" бе избрано да координира мрежа от училища и университети в Португалия, Чехия, Полша, Италия и Румъния
19.11
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
19.11
Петър Колев: РСМ има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Дракон_Змей
преди 2 ч. и 36 мин.
Всякакви причини са споменати, само не и такива като тези, че не живеем в нормална държава, в която отделният индивид да се чувства горд, защитен/подкрепен, а точно обратното. Аз лично се чувствам като мигрант в собствената си държава, за вас не знам. И тука не говорим само за доходи... На 10 км от гр. Пловдив живея, нямам още асфалт на улицата си!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.