Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"

© Днес – 4 ноември 2025 г. в резиденция Бояна ще се проведе конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната“. Тя е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.



Конференцията ще започне в 9 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват Росен Желязков - министър-председател на Република България, и Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от Кристин Лагард - председател на Европейската централна банка.



Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю - председател на Еврогрупата и министър на финансите на Република Ирландия, следвана от кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите на Република България, Димитър Радев - управител на Българската народна банка, Валдис Домбровскис - комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).