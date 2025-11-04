ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
Конференцията ще започне в 9 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват Росен Желязков - министър-председател на Република България, и Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от Кристин Лагард - председател на Европейската централна банка.
Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю - председател на Еврогрупата и министър на финансите на Република Ирландия, следвана от кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите на Република България, Димитър Радев - управител на Българската народна банка, Валдис Домбровскис - комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1645
|предишна страница [ 1/275 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: