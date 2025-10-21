Новини
Роднините на Краси: Ако не го съдят като възрастен, ще има око за око, зъб за зъб
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:41
© NOVA
Трагедията, разиграла се в столичен мол, където 15-годишният Красимир беше смъртоносно намушкан от свой връстник, разтърси цяла България. Семейството му е в шок и настоява за справедливост.

"Той е много добро дете. Красимир е най-доброто дете на света. На мравката път правеше, на никого не е посягал. Детето ми беше ангелче“, разказва през сълзи майката на момчето Надежда Асенова пред NOVA.

Тя си спомня последния разговор с него: "Чухме се в четири. Каза ми: ‘Мамо, идвам си.’ Повече не ми вдигна телефона. После ми звъннаха, че с детето ми е станало нещо в мола – било е наръгано. Когато отидох, след два часа ми казаха, че е починал. Не успях да го спася. Искаме най-тежката присъда“.

"Сто души гледаха, никой не помогна“

Първият братовчед е покрусена и от реакцията на свидетелите на инцидента: "Сто човека само гледат. Той е на земята, а никой не се опита да даде първа помощ. Когато се сбиха, не видях, че имаше нож. Аз си чупя краката да стигна до него, а хората просто гледат. Изведнъж Красимир падна. Трепереше, не можеше да диша. Никой не разбра веднага, че е намушкан. Фаталният удар беше в гърдите“.

"Искаме най-тежката присъда“

Семейството на жертвата настоява за доживотен затвор за нападателя. "Искаме правосъдието да е с нас. Детето си няма да върнем, но искаме неговите родители да почувстват това, което ние чувстваме сега – загубата на едно невинно създание“, казва майката.

"Ако му дадат пет години, той ще излезе и ще убие друго дете. Това не е справедливо. Един човешки живот не може да струва толкова малко. Ако не го съдят като възрастен, ще има око за око, зъб за зъб. Искаме максимална присъда – до живот или поне 30 години затвор“, настоява семейството.

Предистория на конфликта: "Детска вражда, която завърши с убийство“

Близките на Красимир твърдят, че убиецът е имал предишни конфликти с момчето.

"Имаше напрежение между тях. Преди няколко месеца се видяха на светофара, нападателят се беше заканил на брат му, Красимир го ударил тогава, и оттогава имаше вражда“, обясняват близките.

"Заплахите продължиха по "Месинджър“ – това момче го заплашваше, че ще му отмъсти. Аз лично съм чела чатове. 2-3 седмици продължи всичко. После се срещнаха отново, нападателят пак се заяде и Красимир се защити. Но това не оправдава никого да извади нож“, добавя близка на семейството.

"Има лоши деца и несправедливи родители, които не възпитават децата си правилно. Според мен ги възпитават да убиват други деца“, казва майката.

Близките на Красимир отправят апел към институциите: "Молим властите и прокуратурата – свършете си работата като хората. Ако не го накажете справедливо, утре това може да е вашето дете. Той ще знае, че ще мине с лека присъда и пак ще убие – и нашето, и вашето, и чужди деца“.

Семейството на 15-годишния Красимир живее с непоносима болка, но с ясна мисия – да не позволи тази трагедия да се повтори. "Детето ми няма да се върне, но искам справедливост. Само това ми остана“, завършва майката.

Прокурор е привлякъл като обвиняем 15-годишния Гоги, заподозрян, че е извършил деянието. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа, а след това бъде поискан постоянен арест. 

Заподозреният за убийството може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години. За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години, каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

