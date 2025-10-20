ЗАРЕЖДАНЕ...
|Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
Хората искат прозрачност при разследването на случая. Снимката е изпратена до редакцията от наши читатели.
"Фокус" припомня, че 15-годишният Краси беше намушкан в сърцето от свой връстник след свада в търговския център.
По думи на заместник–градския прокурор са иззети всички дрехи, оръжието също е иззето и предстоят експертизи. Лицето е задържано е за 72 часа, привлечен е като обвиняем от прокуратурата и предстои да се внесе искане за задържането му под стража.
