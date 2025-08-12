Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Родната телевизия пътува с вас с EON от Vivacom
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:02Коментари (0)55
©
Благоевградчани вече могат да гледат любимо българско съдържание навсякъде в ЕС

Животът днес често е свързан с пътуване, а когато сте далеч, не липсват само хората и планината – липсват ви новините от България, родният език, любимите лица от екрана. Една вечер пред телевизора с обичан сериал или футболен мач често е онова, което ви връща усещането за дом.

Вече и благоевградчани могат да вземат всичко това със себе си – благодарение на EON от Vivacom. Иновативната телевизионна платформа позволява да гледате богато разнообразие от канали навсякъде при краткосрочни пътувания в Европейския съюз (ЕС), по всяко време и без ограничения.

Без значение дали сте в Германия, Италия, Испания, Гърция или Франция – след дълъг ден можете да се отпуснете с любим филм, да гледате българска телевизия на живо или да наваксате пропуснатото от най-новия сериал.

EON съчетава всичко, което обичате да гледате – телевизия, спорт, филми, сериали, детски канали и хиляди заглавия в EON Видеотека. А сега е достъпна и с атрактивна оферта: 50% отстъпка за EON FULL и включен спортен пакет Diema Xtra за първите 6 месеца. В пакета всеки клиент получава и EON приемник, който прави всеки телевизор умен, както и приложение за smart телевизор – EON Smart TV1.

С абонамент за EON получавате и пълна гъвкавост – можете да създадете до 5 отделни профила, така че всеки в семейството да гледа това, което обича. Родителите се наслаждават на сериалите си, децата гледат своите анимации, а спортните фенове не пропускат нито минута от големите мачове. За най-малките зрители има възможност за изцяло детски профил със селектирано и подходящо съдържание.

С Vivacom и EON любимото съдържание е достъпно навсякъде и по всяко време. Имате възможност да връщате съдържание назад до 7 дни и да избирате от хиляди заглавия – хитови филми, сериали, документални продукции. А ако обичате българското кино – ще откриете както вечни класики, така и съвременни заглавия като "Живи легенди“, "Завръщане 2“ и много други.

С EON от Vivacom телевизионното изживяване е по-близко от всякога. Независимо колко далеч сте от дома, част от България винаги е с вас. Трябва ви само сигурен интернет достъп – и сте у дома, където и да се намирате в ЕС.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Почина актьорът Матю Пери
Катастрофи в България
Природни стихии
Културен форум „Панагия“ – Кюстендил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: