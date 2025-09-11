ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родители пропищяха от малолетни в Ботевград: Бият и унижават децата им
Родители разказаха пред NOVA, че всичко се случило около 21-21:30 часа.
"Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме – на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени", обясни баща на пострадало дете.
Малолетните, нанесли побоя, избягали. По думите на родителите те били доведени в местното РУ след 15-20 минути по-късно, а с тях имало и родител.
"Доколкото знаем едното момче, проявило агресията, след месец ще навърши 15 години. Другото е около 13-годишно. Разбрахме, че по-голямото момчето тренира бокс в местен спортен клуб", посочи мъжът.
По думите на родителя "не е било само бой" това, на което е бил подложен синът му.
"Унижавали са го. Него и други деца. Плюли са ги. Накарали са ги да си наведат главите напред на пейките и тогава са ги удряли", разказа той.
Според друг баща на потърпевшо дете - то е бито в централната част на града от същите младежи. Той беше категоричен, че агресията не е провокирана с нищо. Майка на друго бито дете подчерта, че не е имало видима причина за ескалацията.
Теодор Бочев от "Криминална полиция" заяви, че сигналът за бити деца в градския парк в Ботевград е получен на 9 септември в 21:55 часа. На място веднага се е отзовал патрул, който е бил най-близо, и е заварил шест деца, които са обяснили, че са бити. По думите му малко по-късно са установени и заподозрените за побоя. Те са на 12 и 14-годишна възраст и са докарани в РПУ-то.
"Те не са познати на полицията. Взети са им обяснения. Съдействат. Не мога да дам подробности, но мога да кажа, че агресията не е предизвикана от страна на другите деца", заяви Бочев.
И подчерта, че досъдебното производство е за хулиганство.
