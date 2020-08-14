Ðîäèòåëè îòêàçâàò äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà ó÷èëèùå íàåñåí

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:56 / 14.08.2020Êîìåíòàðè (40)26
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1500 äóøè ñà ïîäêðåïèëè ïåòèöèÿ íà ðîäèòåëè äåöàòà èì äà ìîãàò äà ó÷àò è îò âêúùè ïðåç íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà. Òîâà îáÿâè Ìàðèàíà Åâòèìîâà â ñóòðåøíèÿ áëîê íà Áè Òè Âè â ðàçãîâîð ñ âîäåùàòà Ìàðèÿ Öúíöàðîâà. Òÿ å ìàéêà íà äâå äåöà, êîèòî ùå áúäàò â ïúðâè è â ÷åòâúðòè êëàñ íàåñåí. Ñïîðåä íåÿ òåçè, êîèòî ñå ïðèòåñíÿâàò, òðÿáâà äà èìàò ïðàâî íà èçáîð è äà ìîãàò äà ó÷àò è îíëàéí.

Ñàìîñòîÿòåëíàòà ôîðìà íà îáó÷åíèå, ïðåäâèäåíà â çàêîíà, ëèøàâà äåòåòî îò êîíòàêòè ñ äðóãè äåöà è ó÷èòåëè, êàêòî áè áèëî ïðè îíëàéí îáó÷åíèå âúâ âèðòóàëíè êëàñíè ñòàè íàïðèìåð. Ñúùåâðåìåííî 20% îò áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè ñå ñòðàõóâàò äà ñå âúðíàò íà ðàáîòà ïðåç ñåïòåìâðè, à ïðîöåíòúò â äåòñêèòå ãðàäèíè äîðè å ïî-âèñîê, îáÿâè Þëèÿí Ïåòðîâ îò ñèíäèêàòà "Ïîäêðåïà".

Âúïðåêè òåçè ñòðàõîâå äåòñêèòå ãðàäèíè îáà÷å ðàáîòÿò âå÷å íÿêîëêî ìåñåöà, îáÿñíè òîé. Äî 25 àâãóñò ùå áúäàò îäîáðåíè ïðàâèëà çà îáó÷åíèå è âñÿêî ó÷èëèùå è äåòñêà ãðàäèíà ùå èìà åêøúí ïëàí, îáÿâè Ïåòðîâ.




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Áëàçå èì íà òàêèâà ðîäèòåëè! Íå âñåêè ìîæå äà ñè ïîçâîëè äåòåãëåäà÷êà!
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Êàòî íå èñêàò äà íå ãè ïóñêàò.....Èìà áîãàòè õîðà, ìîãàò äà ñè ïîçâîëÿò äåòåãëåäà÷êè, àìè õóáàâî.....
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Àé äðúæòå ñè ãè ó âàñ,ùå öúôíàò è âúðæàò..îùå âÿðâàéòå â èçìèñëåíè âèðóñèðŸ˜‚
Æèâêî Áåëåâ
Ñïîäåëè êàhttps://www.youtube.com/watch?v=jUGsGghDzmkêâî íîâî....
ïðåäè 50 ìèí.
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À òàêà, à òàêà :) Îùå îíëàéí îáó÷åíèå, ÷å äà ñòàíàò äåöàòà õåïòåí êðúãëè èäèîòè !
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ß ñòèãà ñòå ìàíèïóëèðàëè îáùåñòâåíîòî ìíåíèå! 1500 áîëíè ñåêòàíòñêè ìîçúêà íå ñå ÂÑÈ×ÊÈ ðàçóìíè è çäðàâî ìèñëåùè ðîäèòåëè!!!!! Ñòðàõóâàò ñå äà ãè ïóñêàò íà ó÷èëèùå àìà íà óëèöàòà, ïî ïëîùàäêèòå, â ìîëà è íà êàôåòî íå ñå ñòðàõóâàò!!!! Âèíàãè å èìàëî ðîäèòåëè, êîèòî èñêàò äà çàòâîðÿò äåöàòà ñè âêúùè è äà íå ãè ïóñêàò íèêîãà íèêúäå è äà ñè ó÷àò îòâêúùè, ïðîñòî â ìîìåíòà ñå âúçïîëçâàò îò âúçìîæíîñòòà!
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Àç ïúê îòêàçâàì äà ãëåäàì òàêèâà ñ òàòóèðèðàíè ,îáåçîáðàçåíè âåæäè!Êàêúâ ðèäèòåë,êàêúâ ïðèìåð?Ñåëòàøêà èñòîðèÿ!
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Ó÷èëèùàòà ñà ïúëíè ñ âúçðàñòíè ó÷èòåëè, îñîáåíî â òåõíèêóìèòå ïî ïðîôåñèîíàëíèòå ïðåäìåòè. Òàì ùå áúäå ïðîáëåìà, äîñòà îò òÿõ îò ñòðàõ ùå íàïóñíàò èëè ùå ñè ïóñêàò èçìèñëåíè áîëíè÷íè. Òå çàìåñòíèöè íÿìàò.
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Àìè äà ñè ãè äúðæàò â êúùè â èçîëàöèÿ,à íà óëèöàòà äàëè ñà èçîëèðàíè??
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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