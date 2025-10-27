ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
"Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина. Ако го върнат пак в Пловдив, ще подминем 10-те години. Това е нелепо“, сподели през сълзи майката на Божидара.
Бащата на момичето - Данаил Тодоров, разказа пред NOVA за агонията, през която преминава семейството.
"Едното ми дете е в гроба, другото ми напусна държавата, защото видя какво става. Третото аз ще го принудя да се махне от тая държава. Това не е държава, тя не е майка, а мащеха - мачка ни и ни убива“, заяви той с болка.
Семейството е изправено пред абсурдна поредица от отлагания. Последното заседание на 19 септември е било отменено, тъй като обвиняемият нямал адвокат. Съдът му е назначил служебен защитник, въпреки неговото нежелание.
Огорчението на родителите се засилва и от поведението на виновния шофьор след инцидента. Майката на Божидара казва, че никога не са получили извинение или молба за прошка. Напротив - при случайна среща в болницата, където е била настанена другата им дъщеря, виновникът се държал арогантно.
Данаил Тодоров е убеден, че забавянето на делото се дължи на "вратички в законите", които са в полза на престъпниците, а не на пострадалите.
Въпреки дългогодишната агония и малкото останала надежда, семейството продължава да настоява за доживотен затвор, така че присъдата да послужи за назидание на другите убийци на пътя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1050
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: