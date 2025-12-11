ЗАРЕЖДАНЕ...
Родители на деца аутисти, преди да разберат диагнозата: Мислехме, че може би са по-глезени
© БНТ
Диагнозата променя живота на семейството изцяло, но не им отнема надеждата. Част от тази надежда идва от инициативата "Българската Коледа", която осигурява голяма част от терапиите на децата.
Румен и Светослав са дългочакани деца за своите родители Милка и Милен. Първите тревожни сигнали идват, когато те отказват да дъвчат храна и не проговарят, пише БНТ.
Милка Расимова, майка: "Тогава не знаехме за аутизъм и какво представлява, обяснявахме си това, че може би са по-глезени деца. И мъжът ми гледа по БНТ едно филмче за аутизъм. Как едно детенце реди кутийките и играчките по права линия. Румен ги редеше даже и с правилната посока. Мислихме, че е много умен. Те тогава бяха още с биберона. С памперс".
След дълъг път до различни специалисти диагнозата става ясна - аутизъм, а родителите започват денонощна борба за развитие и самостоятелност на момчетата.
В началото пътуват по няколко пъти в седмицата до Плевен, за да посещават специализирана логопедична терапия. А когато идва времето близнаците да започнат училище, изцяло преместват живота си там.
Милен Расимов, баща: "Близо 5 години вече. Ние живеем за тях. Пътувахме по четири пъти в седмицата в Плевен преди да се преместим".
Милка Расимова, майка: "И напредък има. При Румен доста голям. И при Светослав. В сравнение с неговото състояние за неговата възраст също е много голямо, което ни дава стимул и надежда да продължаваме".
Родителите казват, че у нас все още липсва достатъчно информация за аутизма, а това за съжаление е причината хората, които страдат от това заболяване да бъдат трудно приемани от обществото.
Кампанията "Българската Коледа" изцяло покрива разходите за логопедична терапия на двете момчета и дава шанс те да продължат да развиват уменията си, а дарител поема изцяло разходите за центъра в Плевен, който децата посещават.
Милка Расимова, майка: "Всяко левче, което хората в днешно време преценят да отделят за децата с увреждания, това е надежда за нас родителите, те ни подаряват просто надежда".
Благодарение на всички усилия на родителите и на хората, които помагат, Румен и Светослав напредват с всеки следващ ден, а с това растат и мечтите за тяхното бъдеще.
