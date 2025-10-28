Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Родители на деца актьори защитиха Росен Белов: Хората не сме само черно и бяло
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:49Коментари (0)70
©
Кметът на район "Изгрев“ разпореди незабавна проверка за дейността на "Театрална работилница" в читалище "Николай Хайтов“.

В събота четирима бяха души бяха задържани по сигнал на 20-годишно момче.

Това са доктор Станимир Хасърджиев, гръцки модел,  бивш военнослужещ от Френския легион и актьорът Росен Белов.

Той е един от преподавателите в театралния клуб, който е част от читалището.

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов. Те са задържани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души са дрогирали 20-годишен младеж.

Момчето е успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.

Тази сутрин родители на деца, които се обучават в театралната работилница в читалище "Николай Хайтов", в която е преподавал единия от обвиняемите Росен Белов, подкрепиха школата.

"Бих говорила за целия екип, от който част е Росен Белов. Нашите преподаватели са едни прекрасни хора, професионалисти, които създават атмосфера на доверие, на сигурност, които успяват да извадят най-доброто от децата, да ги учат на креативност и любов към театъра.  Така, че това е причината ние да сме тук в този ранен час,  за да изразим подкрепата към школата и към работата на всеки един от преподавателите в тази школа,  защото вярваме, че сме направили най-добрия избор за нашите деца“, коментира майка на дете.

"Всички деца работят с всички преподаватели доста често.  Впечатленията им са прекрасни. Те обичат своите преподаватели, школата, театъра, посочи друг родител.

По думите на родителите децата им са очаровани от работата си с преподавателите и с школата. Те чакали с нетърпение да дойдат събота и да отидат на репетиция. Възрастните притеснения нямат.

"Никога не сме имали никакви притеснения, никакви съмнения, никакви основания дори да се замислим дали средата е безопасна", посочи майка на дете.

"В момента има някакви хипотези.  Ние чакаме с нетърпение да видим доказателства по тези хипотези. И ако има престъпление, естествено, че трябва да има наказание.  Но ние имаме само положителни впечатления от всичко, което се е случвало тук“, обясниха още родителите.

"Нека да спрем с този лов на вещици, защото ще го отнесат накрая нашите деца", заявиха пред bTV те.

"Аз не мога да отрека всичко, което в качеството си на професионалист Росен Белов е направил за дъщеря ми - подкрепата, разбирането, актьорската игра, за която с много допринесе.  Хората не сме само черно и бяло. Не сме само мрак и само светлина.  И е редно да се научим на това.  Защото в тая държава от "Осана“ до "Ръзпни го“ има само една крачка.  И тук не става дума, че защитаваме поведението на някой, ако то е неадекватно в някаква ситуация.  Но искаме да покажем на децата си, че има смисъл да имат глас.  Че има смисъл да се борят за това, което им е важно“, заяви майка на дете.

Според нея случващото се превръща в политическа борба.

"Това, което беше важно за нас също да уточним, е дали е имало някакви нерегламентирани отношения с децата -  не е имало.  Той никога не е бил сам с децата. Нямаме никакви оплаквания и жалби – от страна на читалището и родителите“, заяви кметът на район "Изгрев“.

Още по темата: общо новини по темата: 6
28.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
25.10.2025 »
25.10.2025 »
24.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: