Родител: Математиката не е за всеки, в езиковите паралелки да се набляга само на основни неща, а чуждият език да бъде на преден план
Автор: Илиана Пенова 14:50Коментари (0)24
©
Когато един ученик е избрал чуждоезикова паралелка след 7. клас, редно е часовете по чужд език да преобладават, особено в 8. и в 12. клас, където за ученика е важно да наблегне на езика. Това споделя читател на"Фокус", който е родител на бъдещ осмокласник, избрал детето му да се обучава в езикова гимназия. Думите с по повод предложението на МОН за повече часове по математика, български език, литература и природни науки, за сметка на по-малко часове по чужди езици в гимназиите.

"Разбира се, другите часове не бива да остават на заден план, трябва да се търси някакъв баланс", категорична е майката. 

"Математиката, например, е доста сложна и не е за всеки и според мен в езиковите паралелки може да се набляга само на основни неща по математика, докато чуждият език трябва да бъде на преден план", предлага тя.

"Нали това е в крайна сметка и цялата идея за избора на паралелка- ученикът да избира приоритетните си предмети, като същевременно учи и другите предмети, просто в по-малък набор от часове", заключва жената.






