Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, не са патриоти
Българите в края на ХІХ и началото на ХХ век са имали мъдростта да изведат общобългарските каузи на преден план, подчерта той. "И независимо че и тогава са имали политически различия, все пак са намерили общото, което е обединило българския народ“, добави Панов.
Той направи паралел с днешната политическа действителност. "Постигаме историческа стъпка с утвърждаването ни в европейското семейство като истински равноправна държава, което започва още с подписването на меморандума с Европейския съюз. И какво виждаме днес – протести, фалшиви новини, създаване на страх и паника у хората, насаждане на омраза и разделение. Това го правят различни партии, някои от които на теория дори подкрепят европейския път на България. Протестите са свобода на изразяване на словото и действията, но когато с тази свобода ограничаваме свободата на другите, когато протестът не е нищо друго, освен популизъм, тогава говорим за злоупотреба и свободия. Хората, които пряко или косвено пречат на европейския път на България, не са патриоти и не мислят за България. Най-голямото задължение на всеки един от нас е грижата за държавата ни“, заяви Даниел Панов.
Най-голямата криза днес е кризата на разединението, смята той. "Нека вникнем в мъдростта на нашите предци заедно с вяра в собствените ни способности и с воля и разум да сложим край на разединението и да се научим да се обединяваме в името на нашата държава и нашите градове“, призова градоначалникът на Велик Търново.
Той разказа за подготовката и събитията, свързани с честването на 117 години от обявяването на Независимостта на България. В навечерието на празника и на 22 септември жителите и гостите на Велико Търново могат да се включат редица културни програми, изложби и концерти, 3D мапинг спектакъл на Паметника на Асеневци, празнична служба в църквата "Свети 40 мъченици“ на крепостта Царевец, полагане на венци на мястото, където е обявена Независимостта на България през 1908 г., и тържествено литийно шествие до централната градска част, където празничната програма продължава с най-голямото търновско хоро, а вечерта завършва с тържествена заря-проверка. Велико Търново е домакин и на Фестивала на военните духови оркестри. Той бе открит във вчерашния ден, а в него се включват участници както от България, така и от Гърция, Румъния и други страни.
"Изпратили сме над 180 покани във всички държавни институции – президентство, Министерски съвет, Народно събрание, агенции и други държавни институции. Всички са добре дошли“, каза още Даниел Панов.
