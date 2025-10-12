ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Рина Бакалов за заложниците в Газа: Все още със страх мога да говоря за добрите новини
"Все още със страх мога да говоря за добрите новини, защото тази еуфория, която е от два дни, е примесена с тревога. Всички си казваме: дано този път стане“, споделя Рина Бакалов от Българския културен институт в Тел Авив пред NOVA.
По думите ѝ, в Израел всички очакват с нетърпение момента, в който заложниците ще се приберат и ще бъдат прегърнати от близките си. "Докато не ги видим вкъщи, никой няма да бъде спокоен“, допълва тя.
Според последната информация, до обяд утре всички заложници трябва да бъдат предадени на Червения кръст и върнати в Израел. "Говорим за 48 души, като се предполага, че около 20 от тях са живи“, уточнява Бакалов.
Рина Бакалов не крие съмнение, че Хамас може да не спази изцяло договореното: "От терористична група като Хамас всичко може да се очаква. Те вече показват, че няма да спазят поне втората част от споразумението – за разоръжаване“.
Тя разказва, че в последните дни в Газа се наблюдават въоръжени милиции по улиците, а в социалните мрежи се разпространяват кадри на екзекутирани млади палестинци.
По думите ѝ израелското общество е благодарно за дипломатическите усилия, довели до първия етап на примирието.
"Вчера на площада имаше над половин милион души, които изразиха благодарност към Тръмп и Виктор Орбан. Всички сме в надежда и тръпнем в очакване“, казва Бакалов.
Сред освободените заложници има и хора с българско гражданство. За Матан Грец, който все още е в плен, няма никаква информация.
"Надяваме се да се върне жив и в добро здраве“, споделя Бакалов.
За Даниела, другата българка, която вече е на свобода, се знае, че се намира в тежко психическо състояние.
"Всички освободени са в тежко здравословно и емоционално състояние. Не са се хранили, не са излизали на слънце. Болниците са подготвени да ги лекуват толкова дълго, колкото е необходимо“, уточнява тя.
"Целият народ е ужасно наранен. Целият народ страда“, допълни Рина Бакалов.
"Надявам се след всичко това да има нормален живот в Близкия изток“, каза още тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 535
|предишна страница [ 1/90 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: