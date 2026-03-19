ЗАРЕЖДАНЕ...
Риболовният билет на двойна цена: Защо?
©
Според Божан Божанов, директор в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури промяната не е внезапна. "Билетът за любителски риболов и всички такси, свързани със Закона за рибарството и аквакултурите, бяха увеличени през август 2025 година. В края на годината, с въвеждането на еврото, тарифата беше превалутирана в евро.“ Той подчерта, че цената не е променяна близо две десетилетия. "Тази такса за издаване на билет за любителски риболов не беше променяна от 2006 година до настоящия момент.“
И допълни, че за такъв дълъг период от време настъпват промени в макроикономическите показатели на страната и в разходите, които са нужни за предоставяне на услугата.
Според водолази – лодката може да се открие около намереното нефтено петно
На притесненията, че двойното поскъпване може да доведе до спад или до повече бракониерство, Божанов отговори: "Не би следвало, тъй като когато се прави промяна в определена тарифа, тя предварително преминава през обществено обсъждане.“ По думите му секторът е бил информиран. "В общественото обсъждане са водени разговори с рибарски организации.“ И добави "Отговорните рибари възприемат идеята, че за да получиш качествена услуга, тя има определена цена.“
Един от основните въпроси остава как ще бъдат използвани средствата. Божанов уточни, че тези пари, които постъпват от таксите, не постъпват по сметка на агенцията. Те постъпват в държавния бюджет. След това средствата се разпределят обратно. "Държавният бюджет в последствие осигурява функционирането на изпълнителната власт, която следи за правилното прилагане на законите.“
В плавателния съд са още 25-годишният му брат и още един моряк
Според представителя на агенцията част от средствата ще доведат до по-добър контрол. "Чрез тези средства ще можем да увеличим контрола и да го подобрим", казва Божанов. Той изброи и конкретни мерки: "Участваме в програми за закупуване на лодки, дронове, моторни превозни средства, въвеждат се компютърни системи за отчитане на риболова.“ Освен контрол, част от парите ще отиват и за поддържане на водоемите. "Част от средствата – 5% – постъпват за зарибяване.“ И подчерта връзката между цената и ресурса: "Колкото е по-висока цената, толкова е по-голям ресурсът за зарибяване.“
Божанов акцентира върху ключовия проблем в сектора: "Ако не се контролира незаконният улов и ако не се зарибява, водоемите в един момент ще бъдат изчерпани.“
Още от категорията
/
Шофьор признава: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
18.03
Потресаващата статистика: 16% от българчетата нямат втори чифт сезонни обувки, а над 15 на сто не участват в училищни екскурзии заради липса на пари
18.03
Пълен абсурд: Бъдещи шофьори се карат до малки градове за успешен изпит пред уговорени изпитвачи!
17.03
Д-р Бацелова след втория случай на чикунгуня в Пловдив: Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар
17.03
Почина Елза Гоева
16.03
Пенсионерка: Малката ми дъщеря казва, че в България е по-скъпо, отколкото в Япония и Германия взети заедно
15.03
Пловдивчанка: Aпартамент, за който платих капаро и имах предварителен договор, бе продаден и на друго семейство
15.03
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.