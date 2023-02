Ресторант, затворен от НАП в "защита на държавните интереси", спечели битката в съда

© Ресторант "101 Bar and Dinner" окончателно спечели съдебната битка за незаконното си затваряне.



Припомняме, че в безпрецедентна акция на приходната агенция през лятото на 2022г. за 6 поредни дни в ресторант "101 Bar and Dinner" са извършени 10 проверки - "явни“ и като "таен клиент“ от 22 служители на НАП, пише Novini.bg.



От медиите разбрахме, че действията на приходната агенция са инициирани по следния начин: "Василев (Радостин Василев, тогавашен министър на младежта и спорта) заяви, че е видял снимката си в тоалетната на заведението и е казал на премиера Кирил Петков да изпрати НАП“.



Императивното разпореждане на проверки на НАП от министър-председателя на Р България не само не се предвижда в закона като негово правомощие, но и е силно смущаващо явление в една правова държава.



Кулминацията на тези проверки бе затварянето на заведението от НАП с мотива, че "следва да се защитят особено важни държавни интереси“. Само два дни по-късно съдът отмени мярката, определяйки я за неоснователна и незаконосъобразна и осъди НАП без право на обжалване.



Чрез кризисен ПР ход, в най-гледаното време на националния ефир на БТВ, тогавашният директор на НАП г-н Румен Спецов даде специално интервю, за да убеди обществеността, че затварянето на ресторант "101 Bar and Dinner" не е институционален тормоз и репресия.



На конкретен въпрос на водещия дали затварянето е политическа атака Спецов отговаря: "Политическа атака би било, ако има някакви нарочни действия, ако заведението, или който и да е обект, няма никакви нарушения и се предприемат някакви действия“.



Подадохме жалба в съда не само срещу затварянето, но и жалба по същество срещу несъществуващото нарушение с цел да докажем своята добросъвестност и нарочните действия срещу нас, които определяме като политическа репресия.



И двете решения( АССГ от 09.06.22 и АССГ от 20.12.2022) осъждат НАП за незаконосъобразни действия и доказват, че не е имало никакво основание за санкция.



Съдът казва още, че с неправомерните си действия НАП е ощетила както търговеца, така и държавата.



И двете решения на съда са окончателни и категорично доказват, че ресторант "101 Bar and Dinner" е добросъвестен търговец, пострадал от неправомерни и незаконосъобразни действия, които смятаме за политическа репресия.



Незаконното затваряне на ресторант "101 Bar and Dinner" от НАП е само част от агресивните действия, предприети спрямо нас непосредствено след като депозирахме сигнал срещу Радостин Василев (тогавашен министър на младежта и спортa) до Софийска районна прокуратура.



Поради този факт се опасяваме, че същите са били насочени към оказването на натиск върху нас с цел да "преосмислим“ позицията си, заявена със сигнала и да се откажем от търсенето на законова защита на накърнените си права.



Недопустимо е в държава-членка на Европейския съюз заради подаване на сигнал срещу министър да се затваря бизнес посредством действия, които във всяко цивилизовано общество се дефинират като злоупотреба с власт.