ЗАРЕЖДАНЕ...
Решиха: Президентът Румен Радев няма да назначава шеф на ДАНС
Автор: Вилислава Ветренска 11:42
Парламентът отне правото на президента да издава указ за назначаването на шеф на държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това се случва, след като държавният глава Румен Радев наложи вето върху приетите промени в закона миналия вторник.

Припомняме, че на 14 октомври президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. 

Мотивите на Радев:

"По действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса".

