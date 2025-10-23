ЗАРЕЖДАНЕ...
|Решиха: Президентът Румен Радев няма да назначава шеф на ДАНС
Припомняме, че на 14 октомври президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.
Мотивите на Радев:
"По действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса".
