|Решение: Изплащането на жилищните компенсаторни записи ще се осъществява в евро
Предвижда се от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България изплащането на жилищните компенсаторни записи да се осъществява чрез превалутиране на тяхната левова равностойност по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро.
С приетите промени действащата уредба, свързана с изплащането на правоимащите на номиналната стойност на притежаваните от тях компенсаторни записи, се привежда в съответствие с европейското и националното законодателство относно еврото.
