Придобиването на портфейла от 470 000 вземания с номинал от 1,7 млрд. лева от Агенцията за събиране на вземания (АСВ) е част от по-широка тенденция към консолидация и по-голяма ефективност във финансовия сектор. Това заяви основателят и изпълнителен директор на "ЕОС Матрикс България“ Рени Миткова в предаванетона"ЕОС сме познати на пазара с такъв тип рекордни сделки, започвайки от 2016 г.“, посочи тя и припомни, че компанията е придобивала големи портфейли от "Пощенска банка", ОББ и "Юробанк" през последните години. По думите ѝ сделката с АСВ не е изненада.Миткова подчерта, че секторът на изкупуване и управление на вземания е част от финансовата индустрия и е подложен на засилена регулация. "През последните години регулацията е много усилена. Наблюдаваме една консолидация в сектора, започнала при банките“, каза тя.Според нея сделката с АСВ е рекордна, тъй като рядко се случва компания за изкупуване на вземания да продава портфейл на друга подобна компания. Тя уточни, че партньорството на "ЕОС Матрикс България“ с IFC – поделение на Световната банка, е осигурило необходимия финансов ресурс. "На практика разполагаме с едно наистина неограничено финансиране за нашия пазар“, добави тя.В момента дружеството управлява над 1000 портфейла с номинал над 3 млрд. евро. "Един значим обем, който неоспоримо ни поставя на челната позиция в сектора“, подчерта Миткова.Тя разказа и за развитието на компанията от създаването ѝ през 2002 г. "Нищо не разбирах от събиране на вземания, да съм абсолютно откровена, но ми звучеше като интересна идея, възможност за развитие. Така че приех предизвикателството, казах си: Добре, ще опитам, може би за малко, може би беше не толкова сериозно, като на шега, обаче това "за малко“ вече трае последните 24 години.“, сподели Миткова.По отношение на имиджа на колекторския бизнес тя заяви, че основната роля на компаниите в сектора е посредничеството между кредитора и длъжника. Целта е да се върне баланса във финансовата сфера.Тя разкри и основната причина хората да задлъжняват: "Причина номер 1 е не липсата на пари, а липсата на финансова грамотност“, подчерта тя.Относно новия Закон за колекторските фирми Миткова коментира, че наличието на законова рамка е положителна стъпка, но тя не решава всички проблеми. "Положителното е, че има закон… и не, защото основните проблеми на тази индустрия не бяха решени“, заяви тя. По думите ѝ регулацията обхваща основно банковите вземания, докато събирането на задължения по бързи кредити и комунални услуги остава извън нея."Ако законотворецът си беше отделил малко повече време, тази законова рамка можеше да бъде по-цялостна“, заключи Миткова.