ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ренета Инджова за Бюджет 2026: Това велико творение трябва да се продава като ноу-хау
"Бюджетът представлява листа, 150 страници, която дава възможност за all inclusive разпределение на средства - разходи, програми, бюджетни дейности, всичкото това нещо е разписано в едни големи числа. Има един много хубав психологичен ефект в цялата работа, за първи път бюджет в евро, което от гледна точка на приходи създава настроение: Ух, малко са приходите, трябва да се завишат, а от гледна точка на разходите създава едно спокойствие: вижте, по-малки са, двойно са по-малки числата и не създават такъв ужас откъде ще ги вземем тези пари. Значи, тази процедура на правене на бюджет, тя е българското ноу-хау", обясни Инджова.
Според нея вътрешният механизъм също е добре утвърден. "Това е поддържането на един публичен бюджет, една публична администрация, която представлява 550 хиляди души, които са неизменна част от политическата система и осигуряват нейната устойчивост."
Експертът допълни, че през последните години почти не са прилагани антиинфлационни мерки, тъй като се е смятало, че чрез инфлация ще се увеличи потреблението на населението.
"Тази година нямаме увеличение на оборота на потребление независимо от растящите заплати, независимо от растящите пенсии. Този прозорец, който смятат, че им е отворен, за да правят проинфлационен бюджет, свърши", уточни тя.
"Нищо, че дадоха само 48 часа за разглеждането на това велико творение. То това творение трябва да се продава като ноу-хау, защото действително е сътворено великолепно от гледна точка на обосновките. Примерно имате дефицит от 3 милиарда, които съответстват и на 3%. Вижте какви хубави съответствия откакто в евро смятаме, 3 и нещо, 3,6-3,7. Толкова ви е и горе-долу това, което имате, като капитални вложения. Капитални вложения в крайна сметка са сведени до 3,7 – толкова, колкото е дефицитът. Та, ако нищо друго не стане, ще вземем от тях и ще запълним онова, което ни е нужно, за да покажем, че имаме в крайна сметка дефицит 3%, но и възможност в крайна 2026 година да го балансираме, да го преодолеем. Те са основани тези неща върху една предварително знайна, манипулирана статистическа база, върху която се полагат тези цифри и числа, и по една невероятно манипулирана, ами и лицемерно прикривана невъзможност тези неща да се случат", обясни Инджова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 214
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: