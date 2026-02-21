Летище "Васил Левски" София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 23 и 24 февруари като това се налага заради ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата съобщиха от летището за БНТ. Като уточниха, че часовете са избрани, защото тогава няма полети.Затварянето на аерогарата няма общо с разположените в последните дни военни американски самолети.Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонтОт Министерството на отбраната днес отново потвърдиха за "По света и у нас", че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.На този етап няма потвърждение на твърденията, че американските самолети се струпват във връзка с напрежението покрай Иран.