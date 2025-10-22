ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Общественото обсъждане е насрочено за 27 октомври от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Рила. По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за инвестиционното намерение, инициирано от Църковното настоятелство.
В момента обектът, който притежава историческа, архитектурна и културна стойност, е в състояние, налагащо спешни мерки за укрепване и реновиране. Инициаторите подчертават, че изпълнението на планираните дейности е от особено значение не само за местното население, но и за съхраняването на духовността, традициите и християнските ценности.
Централният православен храм на град Рила е построен от земеделското дружество "Орач“ в периода 1885–1892 г. Осветен е от Самоковския митрополит Доситей през 1892 г. и изцяло зографисан отвътре през 1893 г.
В православния храм се намира владишкият трон на храм "Свети Архангел Михаил“, изработен и дарен през 1819 г. от архитектон Алекси Рилец. През 1978 г. черквата е обявена за недвижима културна ценност от местно значение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
