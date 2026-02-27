Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Рапърът Явор Янакиев, известен в публичното пространство като "100 кила" плати 2 233,46 евро сметка за ток във Варна. Рапърът публикува и видео как плаща рекордната сума и го публикува в ТиК Ток.

Фактурата му предизвика остра реакция в социалните мрежи:

"На целия блок ли плащаш"

"Две месечни заплати..."

"АЕЦ ли имаш, братле?"

"Добре дошли в еврозоната. Раят на богатите."