|Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
От КЕВР критикуват отново принципа за социална поносимост на цената на водата. Тя е в противоречие с останалите принципи за ценообразуване – съответствие между икономическата част на бизнес плана и предлаганите цени; възстановяемост на икономически обоснованите разходи; прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал; съответствие между цените и действителните разходи за предоставяне на ВиК услугите; прилагане на принципа "замърсителят плаща“; избягване на кръстосано субсидиране, пишат от регулатора в становището си, цитирани от pariteni.bg.
Според него цените на ВиК услугите следва да възстановяват икономически обоснованите разходи на ВиК дружествата – което е фундаментално изискване на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
"Съобразно горното, считаме, че принципът за социална поносимост на цените не следва да ограничава утвърждаването на икономически обосновани цени, а следва да се прилага за определяне на механизми за подпомагане на социално уязвимите групи потребители“, категорични са от КЕВР.
Те предлагат в Закона за ВиК да се запише, че "социална поносимост на цената на ВиК услугите“ е налице в случаите, когато стойността на ВиК услугите, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на лице от домакинство, не надхвърля 2,5 на сто от медианния доход на човек от домакинството по данни на НСИ за съответната административна област.
От една страна, при досегашната си практика КЕВР е установила, че предоставяните от НСИ данни за доход на лице от домакинство са с ниска степен на надеждност, като за редица области грешките надхвърлят прага от 15%, посочват от регулатора.
В предложената нова редакция на правилото за определяне на социална поносимост се въвежда ново изискване за "медианен доход на лице от домакинство“.
Същевременно нормата от 2,8 куб. м. на едно лице изобщо не е минимално месечно потребление, доколкото това са 93 литра/жител/ден. Тази норма е въведена през 2005 г. и от тогава не е изменяна вече почти 20 години.
Съгласно отчетните данни за 2023 г., редица ВиК оператори са отчели фактурирано битово потребление под това ниво (фактурирана вода на битови потребители, отнесена към брой обслужвано население) – включително в областите Видин (91 л/ж/д), Ямбол (91 л/ж/д), Кърджали (90 л/ж/д), Шумен (88 л/ж/д), Монтана (87 л/ж/д), Разград (85 л/ж/д), Смолян (84 л/ж/д), Хасково (84 л/ж/д), Търговище (74 л/ж/д) и Сливен (71 л/ж/д).
Поред анализ на КЕВР е посочено, че минимално потребление от 50 л/ж/д покрива основните нужди за хигиена и консумация според изследвания на Международната здравна организация.
Съобразно горното считаме, че нормата за минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди за целите на социалната поносимост следва да бъде актуализирана на 50 литра за жител за ден, или 1,5 куб. метра на жител на месец, съгласно извършеният от КЕВР анализ, смятат от регулатора.
Друга критика на регулатора е, че от проекта на ЗВиК се въвежда фундаментално нов ценови компонент – цена за достъп до услугите– по видове. На практика това ще изисква да се въведат четири цени за достъп до всяка от услугите – доставяне на вода за питейно-битови нужди, вода с непитейни качества, отвеждане на отпадъчни води чрез канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води.
Същевременно, нито в проекта на ЗВиК, нито в мотивите към него е изяснено как точно ще бъде въведен този механизъм. Не е ясно какви разходи се очаква да бъдат възстановявани чрез цените за достъп и което е по-важно съществуват рискове при прилагането на новите цени за достъп да се достигне до влошаване събираемостта на вземанията за ВиК оператори, в чийто обособени територии има значителен брой трайно необитаеми имоти, чийто собственици живеят извън границите на обособената територия.
В тази връзка е необходимо да бъдат предвидени конкретни разпоредби, които да регламентират основни правила за образуването на тези цени, смятат от КЕВР. От регулатора предлагат в проектът на ЗВиК да регламентира възможността за въвеждане на цени за услугата доставяне на вода за питейно-битови цели, диференцирани в зависимост от потребяваното количество вода, или т.н. блок тарифи, които се прилагат в голяма част от Европейските държави. Те могат да се диференцират в зависимост от потребяваното количество вода, допълват от комисията.
