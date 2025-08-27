Новини
Регионалният министър със спешни мерки за водната криза в Плевен
Автор: Ваня Кузманова 11:03Коментари (0)68
© Булфото
"В последните дни в спешен порядък от Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха взети мерки, ситуирани в три категории - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни", заяви регионалният министър Иван Иванов в началото на правителственото заседание.

По думите му краткосрочните мерки са най-важни. "Осигуряването на необходимите средства за рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Плевен. По мнението на всички специалисти основната причина за липсата на достатъчно вода за града е изключително големите загуби от компрометирана водопроводна мрежа и търговски загуби - кражби на вода", допълни той. 

Краткосрочните мерки, които министърът е разпоредил:

 - Служители от ВиК-Пловдив да бъдат на терен в град Плевен, за да идентифицират местата, където е най-критична загубата на вода.

- Да бъдат разположени водоноски в кварталите - без значение в какъв режим се намират, за да има непрекъснато вода.

- Извършват се сондажи на места, които са определени като възможни за допълнителни количества, за да бъде запълнен недостигът - около 300 литра в секунда.

Желязков от своя страна посочи, че е поискал от министър Иванов график за всички дейности, които трябва да се изпълнят, с ясни срокове, източници на финансиране и отговорни институции.


