ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Регионалният министър със спешни мерки за водната криза в Плевен
По думите му краткосрочните мерки са най-важни. "Осигуряването на необходимите средства за рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Плевен. По мнението на всички специалисти основната причина за липсата на достатъчно вода за града е изключително големите загуби от компрометирана водопроводна мрежа и търговски загуби - кражби на вода", допълни той.
Краткосрочните мерки, които министърът е разпоредил:
- Служители от ВиК-Пловдив да бъдат на терен в град Плевен, за да идентифицират местата, където е най-критична загубата на вода.
- Да бъдат разположени водоноски в кварталите - без значение в какъв режим се намират, за да има непрекъснато вода.
- Извършват се сондажи на места, които са определени като възможни за допълнителни количества, за да бъде запълнен недостигът - около 300 литра в секунда.
Желязков от своя страна посочи, че е поискал от министър Иванов график за всички дейности, които трябва да се изпълнят, с ясни срокове, източници на финансиране и отговорни институции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 141
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
50-годишен чинар се пречупи в центъра на Благоевград
17:02 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: