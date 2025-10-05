Новини
Регионалният министър: Ще се разследват причините да има жертви в "Елените"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:58
© Булфото
Обстановката в Бургас, Царево, "Елените“ и "Свети Влас“ след интензивните валежи в петък постепенно се нормализира, но хората там продължават да се притесняват от нови валежи.

В ефира на bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов изрази съболезнования към близките на загиналите и подчерта, че причините за трагедията ще бъдат разследвани.

"Причините трябва да се установят на всяка цена. Важно е да се изясни дали има човешка намеса и дали бедствието е могло да бъде избегнато“, заяви Иванов.

По думите му Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Агенция "Пътна инфраструктура“ и "Български ВиК Холдинг“ вече извършват проверки на място.

Ще се установява не само мащабът на щетите, но и дали общините са изпълнили предписанията за премахване на незаконни постройки, допълни министърът.

Иванов уточни, че разрешенията за строеж и контролът върху тях са в компетенциите на общините. Той подчерта, че разследващите органи – прокуратурата и МВР – ще трябва да отговорят дали някой е "спечелил пари, за да си затвори очите“. Той напомни, че вече има три образувани досъдебни производства.

"Не е характерно за сезона да се случват такива климатични явления, но институциите трябва да са готови целогодишно за всякакви ситуации. Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции“, каза Иванов.

Министърът коментира и ситуацията с непочистените пътища и тъмните тунели на АМ "Хемус“. Според него пътноподдържащите фирми са допуснали сериозни пропуски, въпреки че при предишни снеговалежи са се справили добре.

"Наложени са им максималните санкции по договорите. Няма да им бъде платено нищо за тази ситуация, а следващата стъпка е прекратяване на отношенията“, обясни Иванов.

Относно тъмните тунелите той уточни, че проблемът се дължи на сериозна авария в електропреносната мрежа и е в компетенциите на ЕРП дружеството в региона, а не на АПИ.

По думите му осветление вече осигурено с резервни генератори, но зрители сигнализират, че в тунелите все още е тъмно.

Актуални теми
Природни стихии
Строежът на АМ "Хемус"
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Крипто
назад 1 2 3 4 5 напред
