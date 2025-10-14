Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори 

© МРРБ Един от основните ангажименти на българското управление е въвеждането пълната функционалност на тол системата. Част от процеса е функцията за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.



От утре, 15 октомври, започва прилагането ѝ чрез използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло. Целта е именно контролът на движението и правоприлагането при претоварване.



Днес министър Иванов заедно с началника на Национално тол управление, проф. Олег Асенов, провери готовността за използване на тази функционалност на системата.



Един от основните проблеми през годините беше претоварването на автомобилите. На база сензорите от утре автомобилите ще бъдат заснемани в реално време. На нарушителите ще бъдат изпращани снимки и покана за заплащане на доброволна компенсаторна такса. "Ако не бъде платена в срок, ще бъдат налагани санкции в по-голям размер", обясни министърът.



Той обърна внимание, че на днешното заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се очаква да бъдат разгледани промени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат още по-тежки санкции за претоварването на тежкотоварни автомобили. "Нарушението е една от предпоставките за по-бърза амортизация на републиканските пътища", подчерта Иванов.



Към момента са сертифицирани 10 портални рамки, на които е извършено калибриране на измервателните устройства. Целта е до края на следващата година да достигнат 100, тъй като това нарушение е едно от най-сериозните и засяга безопасността на движението, информира още министър Иванов. Той съобщи, че само в рамките на днешния ден сензорите са засекли над 200 нарушения с претоварване на автомобили над 3,5 тона.



Проф. Олег Асенов каза, че сертифицирането на този инструмент е реформа, която е постигната само от още една или две държави в ЕС. Той връчи на регионалният министър документите, удостоверяващи сертифицирането на първите 10 сензора, и благодари за получената подкрепа за въвеждането на функционалността на системата.



"Към момента тя е разположена на най-натоварените локации, за които в продължение на 3 месеца е събирана статистика", обясни началникът на НТУ. До края на следващата година ще бъдат сертифицирани и останалите сензори, които са инсталирани при изграждането на тол системата. За всеки от тях е извършено калибриране.



"Транспортните фирми са участвали в процеса по сертифициране с пътни средства и с представители, за да бъдат запознати с функционалността", каза още проф. Асенов.



Той изрази очакване с контрола за претоварване на тежкотоварните превозни средства да се съхрани качеството на пътната инфраструктура, да се намали рискът за участниците в движението заради претоварени камиони и да се осигурят равни условия за представителите на транспортния бранш.



"В 40% от рамките има такива кантари. Те са във всички основни транспортни направления. Още утре на сайта на НТУ, в секцията за проверка на нарушения, ще може да се прави проверка за регистрирани нарушения. Реализирана е и интеграция с доставчиците на услуги, за да може всички, които имат договори с тях, да получават съобщения за претоварени автомобили", информира още проф. Асенов.



Той увери, че системата работи обективно, защото е електронна, и правилата ще са валидни за всички. И допълни, че е намерен механизъм, който да сигнализира за претоварени чуждестранни превозни средства и те също да бъдат санкционирани.



Министър Иванов подчерта, че Националното тол управление е ключово за осигуряване на пътна безопасност и равни правила за всички придвижващи се по републиканската пътна мрежа. И допълни, че с интеграцията на системите МВР може да използва функционалността, която позволява санкциониране на чуждестранни водачи на леки автомобили, които нарушават правилата на движение, за което екипи на НТУ подпомагат МВР. Целта е всички нарушители на бъдат наказани, така че да не създават предпоставки за опасност на другите участници в движението.