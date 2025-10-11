Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Редът в дома на 11 октомври носи мир и защита
Автор: Елиза Дечева 08:05Коментари (0)79
©
Православната църква отбелязва днес паметта на Свети апостол Филип и преподобни Теофан, епископ Никейски, известен и като Теофан Начертани.

На този ден домът трябва да бъде подреден и почистен. Според народното поверие безпорядъкът привлича беди и материални загуби. Затова се вярва, че на 11 октомври всеки трябва да внесе ред в дома си, за да осигури мир и защита. 

На този ден не бива да се мързелува – безделието се смята за грях. Не се отлагат задачи и се внимава с остри предмети. 

Свети Теофан Никейски е почитан като застъпник за здраве, укрепване на душата и защита от зло.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Автомобил помете и уби човек при Полигона край Благоевград
Автомобил помете и уби човек при Полигона край Благоевград
09:29 / 09.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
Експерти разясниха на благоевградчани как да подменят отоплителните си уреди с екологични
Експерти разясниха на благоевградчани как да подменят отоплителните си уреди с екологични
14:31 / 09.10.2025
Преброиха щъркелите в България: Гнездата в Благоевград и областта са 591
Преброиха щъркелите в България: Гнездата в Благоевград и областта са 591
12:51 / 09.10.2025
Актуални теми
Земетресение от 8.5 по Рихтер и вълна цунами удариха руския полуостров
България в еврозоната
Световна черна хроника
Бюджет 2025
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: