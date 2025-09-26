ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разследване на "Фокус": Нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК!
Ръстът на разходите за дейността на болниците само за първите 6 месеца на тази година спрямо същия период на миналата е с 204 млн. лв. повече. Зад това число обаче не стои никакво увеличение на цените на пътеките и процедурите, а единствено и само повече отчетена дейност. Освен неоправдани причини, зад ръста на болничните разходи има и неравнопоставеност сред самите играчи в системата на болничната помощ. За да е още по-фатална картината, целият резерв на касата ще бъде похарчен само за болници, което е несправедливо спрямо останалите участници в здравния сектор, които не си позволяват да харчат от обществения ресурс в подобен мащаб и които са поставени в условия на реални отраничения в цени, стойност или обеми на предлаганите здравни стоки и услуги, закупувани и заплащани от касата. Сред тях са джипитата, специалистите, фармацевтите, лабораториите, зъболекарите и производителите на медицински изделия и лекарства. По традиция всяка година резервът се поделя между тях в определени пропорции.
Най-голяма част от средствата на здравната каса за болнична помощ по традиция отиват в най-големите болници у нас. С годините сред тях има все повече частни лечебни заведения и все по-малко държавни, а общинските скоро ще се превърнат в изчезващ вид.
Проблемът е свързан с това, че при здравноосигурителните плащания за болничната помощ, за разлика от останалите пера в бюджета на НЗОК, липсва ясно разработен механизъм, който да гарантира предвидимост и устойчивост на разходите. Това води до ежегодни финансови дефицити и невъзможност за бюджетно планиране.
Кой печели от това? Тези, които взимат най-много от този бюджет и които всяка година увеличават неконтролирано обема и размера на своите договори с касата.
Въпреки очевидното превишение на разходите в бюджета, не се прави нищо за да бъде въведен механизъм или мерки за ограничаване на загубите за бюджета. Към днешна дата НЗОК не е възприела, нито е предложила коригиращи правила, така както предвижда чл. 9 от Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. Разпоредбата гласи, че НЗОК трябва да планира, договаря, закупува и заплаща медицинска помощ (в рамките на пакета по чл. 55, ал. 2 от Закон за здравното осигуряване), лекарствени продукти и медицински изделия, съобразявайки се с утвърдените разходи по бюджета - т.е. не извън рамките на утвърдените стойности. Ако се установи, че реалните разходи отклоняват - т.е. са по-големи спрямо утвърдените стойности - управителят трябва да информира Надзорния съвет, да посочи причините за отклонението и да предложи коригиращи мерки.
НЗОК разчита на това, че плащанията по договорите с изпълнителите на болнична помощ така или иначе не могат да надхвърлят бюджетната наличност. Но никой не говори за това какво се случва с натрупаната надлимитна дейност и натрупаните задължения, които рано или късно се плащат с лихвите.
Ако разпоредбата на бюджетния закон не се изпълнява, последствията могат да включват:
- Непредсказуеми бюджетни отклонения, прекомерни разходи и непредсказуем недостиг на средства през всяка следваща година.
- Непланирана отчетност и условия за финансови злоупотреби.
- Определени лечебни заведения да не получават навреме или пълно плащане, което би било пагубно най-вече за общинските и по-нестабилните държавни болници.
Проблемите изглежда не са само в регулацията и липсата на адекватна нормативна уредба. Проблеми могат да се открият и в това, че към този момент санкциите са слаби и не се работи по тяхното засилване. Не се предлага адекватна отговорност, например за неизвършена дейност, която очевидно е престъпна, след като е послужила за отчитане и заплащане на пари. Масираният контрол на НЗОК през последните месеци само доказа неговата безпомощност.
На фона на всичко това непрекъснато се разрешават нови дейности и нови легла за определени лечебни заведения. Никой не може да каже действа ли здравна карта или не. Не е ясно на какъв принцип всички заявени от болниците нови легла се разрешават, договарят и допускат до финансиране.
Предстоят преговори с БЛС за новия рамков договор за 2026 - 2028 година, но въпросът е дали ръководството на НЗОК има необходимият капацитет и способности да договори механизъм за контрол върху дейността на болниците и да дисциплинира изпълнителите на болнична помощ.
"Фокус" ще продължи да следи действията на НЗОК и на отговорните институции, очаквайте нови сериозни разкрития и анализи по повдигнатите проблеми.
