Разпети петък е. Днес е най-тъжният ден за християните през годината. За да съпреживеят страданията на Спасителя вярващите спазват строг пост – пълно въздържание от вода и храна.

Денят се смята за траурен, което се подчертава и с променения ритъм на богослуженията – сутринта на Разпети петък се отслужва вечерня. Тогава от олтара се изнася светата плащеница и се поставя в центъра на храма върху маса – по този начин се изобразява свалянето на мъртвия Христос от кръста и полагане на тялото му върху каменната плоча за погребално помазване. Това символизира и преминаването под светата плащеница.

Вечерта се отслужва специалното за този ден богослужение – Опело Христово. Вярващите обикалят храмовете в литийни шествия.

ФОКУС припомня, че късно вечерта на Разпети петък, започва приготвянето на великденските хлябове – най-често това са погачи с квас, върху които се подреждат бели и червени яйца и така се изпичат. По традиция броят на яйцата е нечетен – три до девет. Вярва се, че колкото повече яйца има върху великденската погача, толкова по-изобилна ще е реколтата.

Поклонението пред плащаницата продължава две денонощия. В събота късно вечерта тя се внася обратно в олтара минути преди пасхалното шествие на Кръста.

Традиции и символика

Най-строгият пост: На този ден не се яде нищо, не се пие дори вода, а народът казва: "На този ден и птичка гнездо не вие“.

Минаването под Плащаницата: Символично погребване на нашите грехове и надежда за пречистване.

Не се работи: Забранена е всякаква домакинска и полска работа. Денят е посветен изцяло на молитва и размисъл.