Драгомир Стойнев вече не е председател на ПГ на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев също е махнат като зам.-председател. Това научи ексклузивно ФОКУС от свои източници тази сутрин.
В началото на пленарното заседание новината бе съобщена и от председателя на Народното събрание Рая Назарян.
Депутатите Кирил Добрев и Мая Димитрова са освободени като заместник - председатели на ПГ на “БСП -Обединена левица". Владимир Георгиев и Мариана Бояджиева стават зам. - председатели на парламентарнара група.
Наталия Киселова ще бъде избрана за председател на "БСП - Обединена левица", споделят още източниците на ФОКУС.
