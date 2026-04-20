Данните към 10:00 часа при обработени 91.68% СИК протоколи в РИК са ясни. "Прогресивна България" запазва първото място с 44.69%.

ГЕРБ-СДС са втори с 13.39%, а ПП-ДБ падат на 3-то място с 390 016 гласа или 13.21%.

"ДПС - Ново начало" се нареждат четвърти с 6.23%, а "Възраждане" са пети с 4,35%.

Под бариерата от 4% за влизане в парламента остават МЕЧ, "Величие", "Сияние" и БСП-ОЛ.