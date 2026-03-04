ЗАРЕЖДАНЕ...
Разликата в нивото на заетост при мъжете и жените в България расте
Въпреки това, по отношение на заетостта на непълно работно време, делът на жените, работещи на непълно работно време, в общата заетост е бил много по-висок (27,8%) от този на мъжете (7,7%). Същата тенденция е регистрирана и при временните договори (11,3% срещу 8,9%) и ситуациите на непълна заетост (3,6% срещу 1,6%), където делът на жените е бил по-висок от този на мъжете.
Разликата в заетостта между половете е намаляла в 22 страни от ЕС за 10 години
През 2024 г. най-голямата разлика в заетостта между половете е регистрирана в Италия с 19,4 процентни пункта, следвана от Гърция (18,8 процентни пункта) и Румъния (18,1 процентни пункта). От друга страна, разликата е била почти незначителна във Финландия (0,7 процентни пункта) и сравнително тясна в Литва (1,4 процентни пункта) и Естония (1,7 процентни пункта).
Между 2014 г. и 2024 г. разликата в заетостта между половете в ЕС е намаляла с 1,1 процентни пункта. Тази тенденция е регистрирана в 22 страни от ЕС, като най-голям спад се наблюдава в Малта (-13,2 процентни пункта). Други намаления варират от -7,4 процентни пункта в Люксембург и -4,9 процентни пункта в Чехия до -0,2 процентни пункта във Франция.
В Гърция разликата в заетостта между половете остана непроменена между 2014 и 2024 г. на ниво 18,8 процентни пункта, докато в Кипър (+2,3 процентни пункта), България (+1,4 процентни пункта), Румъния (+0,6 процентни пункта) и Италия (+0,5 процентни пункта) тя се увеличи.
