Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизвикаха катастрофи с жертви
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:06Коментари (0)63
©
Снимката е илюстративна
Открити са нарушения в част от автошколите, чиито бивши курсисти предизвикаха катастрофи с жертви малко, след като са взели книжки. В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои. Това съобщиха от Министерството на транспорта в отговор на запитване на NOVA.

Как протича един час по нощно кормуване и защо обучението по тъмно е важно? 

"Когато шофираме нощем, трябва да внимаваме. Ако бъдем заслепени, да извърнем поглед от автомобила", обясни пред медията Андрей Попов, преподавател и собственик на автошкола.

Така започват теоретичната подготовка на курсистите за шофиране в тъмната част на деня в школата на Андрей Попов.

"Шофирането нощем е коренно различно от шофирането през деня", категоричен е Попов.

Това ще научи и Иван, който скоро ще се яви на изпит за книжка. През деня видимостта не е намалена и това дава повече време за реакция. Стъмни ли се обаче опасностите се увеличават. За да се научи на това и Иван, минаваме през едно и също място по светло и по тъмно. Тези важни умения би трябвало да придобият всички, които карат курс.

Всъщност в страната са регистрирани 904 школи, като през октомври 826 от тях са провели над 207 хиляди учебни часа. 680 са тези, които са обучавали и по тъмно. При проверка на 38 от "Автомобилната администрация" са открити 10 нарушения и са издали 2 акта.

Продължава и проверката на тези школи, чиито бивши курсисти направиха 8 катастрофи последните седмици. Там също са установени нарушения и има 3 акта. Според статистиката на МВР обаче 77% от тежките катастрофи са станали по светло.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Криминално проявен е задържан за нападението с нож над жена в центъра на Благоевград?
Криминално проявен е задържан за нападението с нож над жена в центъра на Благоевград?
17:48 / 07.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Бюджет 2026
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: